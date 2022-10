O racheta doborata de sistemul antiaerian al Ucrainei a cazut aproape de o localitate din Republica Moldova, anunța MAI de la Chișinau. Aceasta a cazut in apropiere de satul Naslavacea, de la granița cu Ucraina, iar explozia a fost resimțita intens și mai multe case au fost afectate. Recheta viza un baraj din Ucraina Nu […] The post ALERTA de securitate la granița Romaniei. O racheta ruseasca a cazut pe teritoriul Republicii Moldova - FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National .