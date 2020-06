Alertă de la meteorologi! Cod portocaliu de veme rea în zeci de județe ANM a actualizat alertele meteo anterioare, emițand un cod portocaliu de ploi, vijelii și grindina pentru 23 de județe, total sau parțial, pana joi noapte. Alte 11 județe vor fi sub cod galben. Incepand de la ora 16:30 pana la ora 23:00, local in Muntenia, Transilvania, Maramureș, la munte și pe arii restranse in Dobrogea, vor fi perioade cu averse torențiale și se vor acumula cantitați de apa de peste 40 l/mp și pe arii restranse 50...80 l/mp. Vor fi și intensificari ale vantului, vijelii, descarcari electrice și grindina, conform Agerpres. Alerta cod portocaliu vizeaza județele Satu Mare, Maramureș,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

