Alertă de inundații în două județe Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis duminica dupa-amiaza o atentionare Cod galben de inundatii pentru rauri din bazine hidrografice de pe raza judetelor Caras-Severin si Timis, valabila pana la ora 19. Hidrologii avertizeaza ca, in urma precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada in zona inalta montana si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici, cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de atentie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, azi, o avertizare COD PORTOCALIU de inundatii, valabila pana vineri la pranz in doua bazine hidrografice din patru judete, respectiv un COD GALBEN de fenomene hidrologice importante pe alte 15 cursuri de apa. Conform prognozei…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, azi, o avertizare COD GALBEN de Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite, valabila pana joi, 13 mai, ora 14. Hidrologii au…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, noi atentionari Cod galben de inundatii, ce vizeaza opt bazine hidrografice, pana sambata seara. Conform prognozei de specialitate, se vor semnala viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri…

- Hidrologii din cadrul Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) au emis, sambata, o avertizare cod galben de inundații in bazinele hidrografice Crasna, Barzava și Moravița, in județele Satu Mare și Timiș, informeaza Mediafax. In bazinele hidrografice Crasna, Barzava…

- Hidrologii din cadrul Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) au emis, sambata, o avertizare cod galben de inundații pentru doua rauri din Timiș Timiș. In bazinele hidrografice Barzava și Moravița se mențin nivelurie peste cotele de aparare ca urmare a propagarii viiturilor…

- Hidrologii au emis, miercuri, avertizari Cod portocaliu si Cod galben de viituri si posibile depasiri ale Cotelor de aparare, ce vizeaza 16 bazine hidrografice din Oltenia, Muntenia si Crisana, pana joi dupa-amiaza. Conform prognozei Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA),…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, miercuri, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu, ce vizeaza 16 bazine hidrografice. Hidrologii anunța scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri…

- Hidrologii au instituit, marți, cod galben, in mai multe bazine hidrografice in care, pe fondul precipitațiilor abundente, este de așteptat sa se produca inundații. Avertizarea vizeaza și o parte a județului Prahova. "In intervalul 16.03.2021 ora 12:00 – 18.03.2021 ora 16:00 pe raurile din bazinele…