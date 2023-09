Stiri pe aceeasi tema

- Alerta s-a dat dupa o degajare de fum intr-o camera tehnica la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timisoara,. Aproximativ 25 de copii au fost evacuati si dusi in corpul principal de cladire. Din fericire, nicio persoana nu a avut de suferit in urma evenimentului, relateaza news.ro.„Incidentul s-a…

- In fiecare an, in data de 22 septembrie comunitatea globala a pacienților cu Leucemie Mieloida Cronica – LMC celebreaza Ziua Mondiala LMC. Campania organizata la nivel global (World CML Day 2023) reflecta importanța creșterii gradului de conștientizare și asigurarea accesului echitabil la diagnostic,…

- Specialiștii au declarat alerta sanitara in Romania! Unul dintre cele mai consumate produse alimentare de la noi pune in pericol sanatatea oamenilor. Mia mulți membri ai aceleiași familii au fost internați de urgența la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, cu simptome de botulism.

- Potrivit medicilor, in cazul celor trei membri de familie, simptomele au aparut in urma cu noua zile si s-au manifestat prin stare generala de rau, uscaciunea mucoasei bucale, tulburari de vedere, ptoza palpebrala (caderea pleoapei), dificultate la inghitire, fenomene digestive."Cele mai pronuntate…

- O explozie urmata de un incendiu violent s-au produs in curtea unui spital de copii din Sectorul 4 al Capitalei, potrivit spotmedia.ro. Este vorba despre Centrul Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru copii “Dr. Nicolae Robanescu”, care se afla pe strada Minca Dumitru. Tot spitalul a fost evacuat,…

- Patru pacienți infectați cu antrax in Tuva, o regiune din sudul Siberiei rusești, au evadat din spitalul in care erau tratați, potrivit Ministerului regional al Sanatații."Patru pacienți spitalizați cu antrax au refuzat tratamentul la spitalul de boli infecțioase [din regiune] și au parasit unitatea…