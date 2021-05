Stiri pe aceeasi tema

- Un colet suspect a fost semnalat langa Palatul Cotroceni! Din primele informații, se pare ca ar fi vorba despre un troler. Acesta a fost observat de trecatori intr-o stație a STB. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție și de pompieri. Totodata, brigada pirotehnica a SRI…

- Starea de alerta s-a prelungit cu inca 30 de zile incepand cu data de 13 mai, dar vestile legate de relaxare sunt din ce in ce mai bune. Prefectul Capitalei a anunțat, joi, noile masuri. El susține ca daca rata de infectare scade sub 1 la mia de locuitori in aceasta saptamana, analizele specialiștilor…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti, care expira in noaptea de 24 aprilie. In schimb, orașele Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon și comuna Domnești ies…

- Andrei Criste este pilotul care se afla la manșa avionului MIG-21 Lancer prabușit, marți, in apropiere de Reghin. Este din Cluj și are 37 de ani. El este acum in stare stabila și va fi ingrijit de medicii de la Spitalul Militar din Capitala. Locotenent-comandorul Andrei Criste este pilot militar din…

- Circulatia metrourilor a fost blocata, vineri dimineata, din cauza unui protest spontan al sindicalistilor, care au coborat in tunel, la statia Piata Unirii, pe calea de rulare, și au impiedicat pornirea la timp a trenurilor de pasageri. Conform Metrorex, desi afirma ca au o lista de revendicari, sindicalistii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca cifrele din ultima saptamana privind evolutia pandemiei de COVID – 19 sunt ingrijoratoare, astfel ca circulatia pe timp de noapte va fi restrictionata incepand cu ora 22.00. ”Trebuie sa avem grija sa nu ne inecam la mal. Starea de alerta va fi prelungita…

- Echipele Politiei Romane si specialistii pirotehnisti din cadrul Serviciului Roman de Informatii fac verificari, marti, la Scoala Americana, din Voluntari, unde s-a primit o amenințare cu bomba. Toate persoanele din interiorul unitații de invațamant au fost evacuate, iar traficul in zona a fost restricționat.…

- Unitatea mobila ATI de la Institutul Marius Nasta a inceput sa degaje fum, dupa ce un ventilator ar fi produs o flama deschisa. Mai multe mașini de pompieri și ambulanțe erau prezente, au venit la Institutul „Marius Nasta” din Capitala, unitate COVID, unde alerta a fost data la 22:24. Au intervenit…