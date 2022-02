Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea urmaririi penale fața de Costel Alexe, șeful Consiliului Județean Iași și a lui Vlad Baba, directorul Școlii Populare de Arte, in cazul unor angajari in aceste instituții. „ALEXE COSTEL, președinte…

- Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, este urmarit penal de procurorii anticorupție intr-un nou dosar, pentru abuz in serviciu, a anunțat vineri DNA. Alaturi de Costel Alexe, sunt urmariți penal și: Radu Gabriel Apetrei, șef serviciu resurse umane și salarizare din cadrul Consiliului…

