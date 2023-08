Alertă! Copilă din Dorohoi, căutată cu disperare de familie. Dacă aveți informații, sunați la 112 Alerta! Copila din Dorohoi, cautata cu disperare de familie. Daca aveți informații, sunați la 112 Astazi, 5 august 2023, polițiștii botoșaneni au fost sesizați cu privire la faptul ca o minora, de 15 ani, a parasit domiciliul, din municipiul Dorohoi, in jurul orei 12:00, iar pana in prezent nu a revenit și nici nu și-a contactat familia. Neamțu Florentina Elena are urmatoarele semnalmente: ochi caprui, par șaten inchis, aproximativ […] Citește Alerta! Copila din Dorohoi, cautata cu disperare de familie. Daca aveți informații, sunați la 112 in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca o vedeți sunați la 112. Copila de 15 ani, din Braești, cautata de familie cu poliția dupa ce nu s-a mai intors acasa Polițiștii botoșaneni au fost sesizați astazi, 1 august 2023, cu privire la faptul ca o copila de 15 ani, din comuna Braești, a parasit mod voluntar domiciliul, la data de 31 iulie…

- Tanar de 19 ani, din Calarași, cautat de familie cu poliția. Daca aveți informații, sunați la 112 Polițiștii botoșaneni desfașoara activitați pentru localizarea unui tanar, de 19 ani, din comuna Calarași, care a parasit domiciliul, in ziua de 17 iulie a.c., iar pana in prezent nu a revenit. DIRCACIU…

- O femeie de 49 de ani din Hilișeu Horia, cautata de familie cu poliția. Daca ați vazut-o, sunați la 112 Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unei femei, de 49 de ani, din comuna Hilișeu Horia care, la data de 11 iulie 2023, a parasit domiciliul, iar pana in prezent nu a revenit.…

- Femeie din Hudești, cautata de familie cu poliția. Daca ați vazut-o, sunați la 112 Polițiștii botoșaneni efectueaza cercetari pentru identificarea unei femei, de 35 de ani, din comuna Hudești. Aceasta a parasit domiciliul in data de 29 iunie a .c., iar pana in prezent nu a revenit și nici nu a putut…

- Un barbat din Durnești este cautat cu disperare de familie. Daca l-ați vazut, sunați la 112 Sambata, polițiștii botoșaneni au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca vineri, 23 iunie a.c., un barbat, de 42 de ani, din comuna Durnești, a parasit domiciliul in care locuia cu concubina sa,…

- Tanar din Flamanzi, cautat cu disperare de familie. Poliția cere ajutorul populației Polițiștii botoșaneni au fost sesizați cu privire la faptul ca un tanar, de 34 de ani, din orașul Flamanzi, a parasit domiciliul in data de 20 mai a.c. iar pana in prezent nu a revenit și nici nu a putut fi contactat.…

- O minora de 17 ani, din Tiraspol, este cautata de familie și oamenii legii. Potrivit așa-zisului minister de Interne din regiunea transnistreana, adolescenta locuiește in satul Novotiraspolskii, iar din data de 10 mai nu a mai contactat cu nimeni.