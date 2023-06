ALERTĂ – Cod roșu pentru Șișești, Cupșeni și Cernești Avem emis Cod Roșu de ploi abundente, al doilea al zilei de azi, 25 iunie, dupa cel dat la orele amiezii pentru comuna Botiza. De data aceasta sunt vizate localitațile Șișești, Cupșeni și Cernești. In aceste zone se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 40-50 l/mp, frecvente descarcari electrice. Deja in zona amintita, susțin meteorologii, sunt acumulate cantitați de peste 40 l/mp. Dragoș HOJDA The post ALERTA – Cod roșu pentru Șișești, Cupșeni și Cernești appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment de la hidrologi O avertizare de tip Cod portocaliu a fost emisa de autoritați astazi, 25 iunie, aceasta fiind valabila pana diseara la ora 19.00. Sunt vizate raurile din bazinele hidrografice Iza – bazin amonte S.H. Stramtura. Hidrologii avertizeaza ca datorita precipitațiilor inregistrate…

- INFORMARE METEOROLOGICA emisa de Administrația Naționala de Meteorologie, fenomenele vizate fiind disconfort termic ridicat, canicula. Sunt vizate zilele de 22, 23 și 24 iunie. Disconfortul termic va fi ridicat, joi (22 iunie) in regiunile vestice și sud-vestice, vineri in toate zonele de campie și…

- Maramureșul a intrat de la ora 12.00 sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferica accentuata valabil pe tot parcursul zilei de azi, 2 iunie. Cu mențiunea ca in weekend vom avea parte de ploi din belșug, conform anunțului facut de meteorologi. Acum, Administrația Naționala de Meteorologie…

- Autoritațile sunt in cautarea unei femei din comuna Rozavlea, data disparuta chiar de fratele femeii. In 14 mai a.c., polițiștii Postului de Poliție T.F. Sighetu Marmației erau sesizați de catre un barbat de 48 de ani din Rozavlea cu privire la faptul ca, sora sa DINU DANIELA, de 46 de ani, a plecat…

- Infracțiuni rutiere depistate de poliție in acest weekend. In data de 5 mai, in timp ce efectuau serviciul de patrulare, polițiștii din Botiza au oprit o autoutilitara pentru control. Șoferul era din Dragomirești, fiind testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat.…

- Avertizare nowcasting de tip cod galben emisa de meteorologi valabila pana la ora 12.00. Este vizata zona de munte a județului Maramures , respectiv zona de munte a localitaților Baia Mare, Borșa, Baia Sprie, Poienile de Sub Munte, Tauții-Magherauș, Cavnic, Stramtura, Repedea, Cernești, Baiuț, Botiza,…

- Meteorologii au anunțat venirea ploilor incepand cu dupa-amiaza zilei de 24 aprilie. Administrația Naționala de Meteorologie a emis și o INFORMARE METEOROLOGICA, intervalul de valabilitate fiind 24 aprilie, ora 16.00 – 26 aprilie, ora 22.00. In orele care urmeaza vom avea manifestari de instabilitate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis INFORMARE METEOROLOGICA valabila pentru perioada 28 martie, ora 10 – 30 martie, ora 09, fenomenele vizate fiind racire accentuata a vremii, ingheț la sol și bruma. ANM subliniaza ca in intervalul menționat vremea va fi rece pentru aceasta data in toata…