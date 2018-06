Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT), Federația Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) și Organizația Patronala a Hotelurilor și Restaurantelor din Romania (HORA) solicita autoritaților sa ia masuri urgente care sa limiteze impactul…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT), Federatia Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) si Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita autoritatilor sa ia masuri urgente care sa limiteze impactul…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT), Federația Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) și Organizația Patronala a Hotelurilor și Restaurantelor din Romania (HORA) solicita autoritaților sa ia masuri urgente care sa limiteze impactul…

- Reprezentantii hotelurilor si restaurantelor sustin ca, desi Romania are un potential urias sa creasca cifra de afaceri in domeniul acestor servicii, forta de munca deficitara a devenit principala piedica in dezvoltarea industriei. Iar situatia de fapt duce la paradoxuri ciudate, cum ar fi ca acestia…

- Romania nu este in situatia de a fi afectata de o criza economica, dar este important ca investitiile sa fie stimulate si ca Romania sa-si reduca dependenta de Uniunea Europeana (UE), iar Comisia Europeana (CE) trebuie sa vegheze la modul in care concureaza intre ele statele membre, a afirmat joi…

- Avertisment incredibil de la Banca Nationala a Romaniei. Economistul-sef al BNR vorbeste de o noua criza economica la nivem mondial, care va lovi Romania fara mila. Țara noastra va fi cea mai expusa, atrage atentia Valentin Lazea. Problema este ca deficituld de cont curent, la…

- Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) lupta impotriva a ceva ce nimeni nu stie ce e, deoarece frauda nu este definita in legislatia fiscal, a declarat, miercuri, avocatul Gabriel Biris, intr-o conferinta organizata de Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA).

- Legea preventiei este precum aghiazma, adica te ajuta in masura in care crezi in ea, iar ca sa produca efecte pozitive este nevoie de vointa, a declarat miercuri avocatul Gabriel Biris, intr-o conferinta organizata de Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA).