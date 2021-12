Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza, in Constanța, la puțin timp dupa miezul nopții. Un bloc intreg a fost cuprins de flacarile care au izbucnit de la mașinile parcate la subsol. 250 de oameni au fost evacuați de urgența. Incendiul s-a soldat și cu victime, 9 persoane, intre care și copii, au ajuns la spital cu arsuri…

- Trei persoane au ajuns la spital, doua intoxicate cu monoxid de carbon si una care prezenta arsuri, in urma unui incendiu izbucnit luni la o casa din localitatea Alexeni, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita. Conform sursei citate, pompierii Detasamentului Urziceni au…

- Doua accidente rutiere s-au petrecut, sambata, in localitatea Campu Cetatii, la aproximativ 100 de metri unul de celalalt, in urma carora opt persoane au ajuns la spital, intre care cinci minori, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, conform agerpres. "Este…

- Un barbat a suferit arsuri pe fata si maini si a fost transportat la spital, dupa un incendiu izbucnit cel mai probabil din cauza jarului cazut pe materiale combustibile, a anuntat miercuri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Incendiul a fost semnalat marti seara, in jurul…

- VIDEO: INCENDIU la un spital suport COVID din Ploiești: DOI MORȚI, 15 pacienți evacuați. O asistenta a suferit arsuri Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti, care este unitate suport COVID, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. In urma…

- Un barbat in varsta de 66 de ani si o femeie in varsta de 53 de ani au fost preluati de echipaje SMURD si ale SAJ Giurgiu dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod in localitatea Baneasa, judetul Giurgiu, potrivit Agerpres. "ISU Giurgiu a fost solicitat in aceasta dupa-amiaza…

- Momente grele pentru o familie din județul Argeș. Fetița lor in varsta de doi ani și jumatate a fost la un pas sa-și piarda viața, dupa ce a cazut de la etajul doi. Intr-un moment de neatenție, copilul s-a prabușit pe geamul de la sufragerie. Iata cum a avut loc incidentul!

- Clipe de groaza pentru cele cinci persoane aflate implicate in acest incident din localitatea Cumpatura din judetul Suceava. Un moment de neatenție ar fi putut fi fatal, asta dupa ce un tractor și o mașina s-au izbit frontal, iar in urma impactului tractorul a fost rupt in doua punand in pericol viața…