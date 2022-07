ALERTĂ: Barajul Solești a scăzut și a fost introdus în „treapta a treia de restricții“! SA FIM RESPONSABILI… Sunt tot mai multe localitați in Romania unde apa potabila se da cu porția, spre nemulțumirea consumatorilor. In județul Vaslui, raționalizarea apei este luata tot mai mult in calcul, mai ales in mediul rural, acolo unde se face cea mai mare risipa. In ceea ce privește situația municipiului Vaslui, deocamdata nu se […] Articolul ALERTA: Barajul Solești a scazut și a fost introdus in „treapta a treia de restricții“! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nunta anului in capitala. Nuțu Camataru și-a insurat unul dintre baieți, iar de la petrecere nu a putut lipsi spuma interlopilor din Romania. Cam din fiecare județ al țarii a fost cate un reprezentant, iar din Iași nu putea lipsi unul dintre prietenii lui Nuțu Camataru Nunta mare in capitala. Nuțu Camataru…

- ATENȚIE, SE FILMEAZA… Interlopii din Romania par ca s-au liniștit, dupa o perioada grea, cu multe scandaluri scaldate in sange. In ultimii ani, interlopi precum Emi Pian, Mihai Parvu zis Caiac sau Sorin Șerbu zis Braileanu au sfarșit omoriți violent in plina domnie mafiota. Alții au ințeles ca vremea…

- Semnalata deja in mai multe tari europene, variola maimutei a ajuns si in Romania. Ministerul Sanatatii anunta, luni, primul caz diagnosticat la noi in tara, la un barbat de 26 de ani din Capitala care a fost internat la spital si se afla in stare buna. Partenerul pacientului a calatorit in Europa,…

- Un grup italian va investi nu mai putin de 500 de milioane de euro pentru a redeschide o celebra fabrica de fier beton de la Targoviste in urmatorii cinci ani, informeaza observatornews.ro. Potrivit sursei citate, este vorba despre un mastodont de pe vremea comunismului care s-a inchis de multi ani,…

- Vreme extrema in 21 de judete. Meteorologii au emis cod galben de furtuni, pana joi dimineata, in mai multe zone din Maramures, Transilvania, Banat, Crisana si nordul Moldovei. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat miercuri, 25 mai, ca vijeliile vor fi insotite de descarcari electrice,…

- SUCCES… „Am defilat cu mandrie reprezentand Romania in portul popular, imbracand creatiile stilistei Liliana Larisa Craciun”, spune Bianca Manolache, tanara din Vaslui, care, de curand, a cucerit titlul de „BEST LOOK WORLD”, la una din cele mai importante concursuri internationale de frumusete, desfasurat…

- Secretarul de stat pentru afaceri europene din Ministerul roman de Externe l-a contactat pe ambasadorul Ungariei in Romania si i-a transmis preocuparea fata de o declaratie postata vineri pe Facebook de presedintele Ungariei, Katalin Novak, prin care aceasta isi asuma calitatea de „reprezentant al tuturor…

- DOLIU… Cei care lucreaza in administrația publica locala a județului Vaslui au fost luați prin surprindere de vestea ca Ofelia Manolache, directorul economic al Filialei Județene Vaslui a Asociației Comunelor din Romania, a murit la numai 54 de ani. O boala misterioasa i-a curmat brusc destinul. Vestea…