Alertă! Bancomatele unei bănci, încărcate cu bani falși. Percheziții în Capitală/ Amănunte incredibile din anchetă – VIDEO Se fac cercetari intr-un dosar de punere in circulație de valori falsificate si inselaciune. Miercuri s-au facut mai multe percheziții in Capitala. Din primele informații aflate in acest caz rezulta ca in bancomatele unei unitați bancare ar fi fost incarcate peste 400 de bancnote de 500 de euro false. Prejudiciul se ridica la circa 240.000 […] The post Alerta! Bancomatele unei banci, incarcate cu bani falși. Percheziții in Capitala/ Amanunte incredibile din ancheta - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Oficiul Național Central pentru Combaterea Falsului de Moneda, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, au efectuat patru percheziții domiciliare, in municipiul București, intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor…

- Patru percheziții domiciliare au avut loc astazi, 3 mai, intr-un dosar in legatura cu punerea in circulație de bancnote de 500 de euro falsificate. Este vorba despre persoane care au incarcat bancomatele unei banci cu bani falși. Prejudiciul este de aproximativ 240.000 de euro. Potrivit Inspectoratului…

- Miercuri dimineața, patru percheziții domiciliare au avut loc in Capitala, intr-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, punere in circulație de valori falsificate si inselaciune. Suspecții ar fi incarcat bancomate cu bancnote de 500 de euro false.Din cercetari a reieșit ca, in cursul…

- Prejudiciu uriaș pentru o banca din Romania, in ale carei bancomate au fost incarcate bancnote de 500 de euro false. Deși a fost vorba despre 240.000 de euro in bani falși, doar 6 astfel de bancnote au fost respinse de aparatele bancii. DIICOT face la aceasta ora percheziții in acest caz.

- Politistii au descoperit, vineri, in urma celor 203 perchezitii efectuate in judetul Maramures, inscrisuri relevante ce pot avea legatura cu ancheta din dosarul privind cazarea refugiatilor ucraineni, telefoane mobile, unitati PC si stickuri USB, care pot ajuta la probarea intregii activitati infractionale,…

- Anchetatorii au facut 15 percheziții in municipiul București și alte patru județe, la o grupare suspectata de inșelaciune cu consecințe deosebit de grave, in dauna unor unitați bancare. Suspecții au folosit persoane de condiție modesta care au fost de acord sa figureze ca administratori ai unor firme…

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice au facut doua percheziții in Capitala, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul București, ca urmare a unui ordin european de ancheta emis de autoritațile judiciare germane, intr-un dosar penal de evaziune fiscala și delapidare…

- Polițiștii clujeni au efectuat trei percheziții, zilele trecute, in Florești. Au fost vizați mai mulți barbați din cartierul de rromi. Aceștia sunt acuzați ca au furat peste 600 de panouri de cofrare. Prejudiciul in dosar se ridica la 15.000 de euro. In timp ce unul dintre barbați a furat de trei ori,…