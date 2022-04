ALERTĂ! Atac armat într-o stație de metrou din New York! Mai multe persoane au fost impușcate și mai multe dispozitive explozive nedetonate au fost gasite intr-o stație de metrou din orașul New York, scrie Reuters. Departamentul de pompieri din New York spune ca a raspuns la un apel de urgența care semnala fum la o stație de metrou și a gasit mai multe victime impușcate. Imagini din stația de metrou: ❗️At least 13 injured while shooting in New-York subway. pic.twitter.com/uFvMrJUBV4 — Dmitry Skorobutov (@dskorobutov) April 12, 2022 Potrivit CNN, 13 persoane au fost transportate la spital. Incidentul a avut loc dimineața la stația de metrou 36th Street… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

