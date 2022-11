Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul polar a inceput sa se faca simțit inca de vineri. Vremea s-a racit accentuat și ploile se fac simțite in cea mai mare parte a țarii. La munte și, temporar, in zonele mai inalte din nordul Moldovei va ninge.Ciclonul polar aduce precipitații, mai intai sub forma de lapovița care se va transforma…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica o informare meteo care va intra in vigoare diseara, la ora 18.00 și care va fi valabila pana luni seara, ora 18.00. In zilele care urmeaza, daca meteorologii au dreptate, vom avea precipitații moderate cantitativ, ninsori și intensificari ale vantului.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri dimineața, o informare meteorologica de precipitații, ninsori și intensificari ale vantului valabila pentru toata țara. Atenționarea intra in vigoare vineri la ora 16:00 și expira luni la ora 18:00. “In intervalul menționat, temporar, va ploua…

- ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICA privind precipitații moderate cantitativ, ninsori și intensificari ale vantului, valabila in intervalul 18 noiembrie, ora 16 – 21 noiembrie, ora 18. In intervalul menționat, temporar, va ploua in cea mai mare parte a țarii, iar prin acumulare cantitațile de apa vor…

- Conform prognozei de specialitate, in intervalul 18 noiembrie, ora 18:00 - 21 noiembrie, ora 18:00, temporar, va ploua in cea mai mare parte a tarii, iar prin acumulare cantitatile de apa vor depasi local 20 - 30 l/mp si izolat 40 - 50 l/mp, cu precadere in zonele deluroase si montane din vest si sud-vest.De…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, doua atentionari Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, respectiv o alerta de vant puternic, ce vizeaza treptat intreaga tara, pana duminica seara, relateaza Agerpres. Potrivit meteorologilor, primul Cod galben de vreme…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare meteo de cod portocaliu de ploi abundente si furtuni puternice. Potrivit ANM, codul portocaliu este valabila in perioada 15 septembrie, ora 17.00 – 16 septembrie, ora 12.00. Local in Banat, Crișana, vestul Transilvaniei și nordul…

- In Capitala vor fi ploi torențiale și disconfort termic pana duminica seara, se arata in prognoza speciala pentru București, publicata sambata de Administrația Naționala de Meteorologie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…