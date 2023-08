Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul european de alerta rapida pentru alimente și furaje (RASFF) a emis o avertizare de sanatate dupa ce s-a descoperit un lot de pepeni verzi in care s-a gasit un nivel semnificativ de metomil, un pesticid neautorizat in Uniunea Europeana, care ar fi putut pune in pericol sanatatea oamenilor.Pepenii…

