Alertă alimentară: Înghețată contaminată cu o substanță toxică, retrasă de la vânzare Noi loturi de inghetata Haagen-Dazs sunt retrase de la vanzare de marile retele de supermarketuri, ca urmare a detectarii unor urme de e 2-Cloroetanol, conform unor anunțuri postate pe site-ul Autoritații Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

