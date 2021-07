Alertă alimentară. Alimente retrase de pe rafturile magazinelor. Conțin pesticide Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara pentru și pentru Siguranța Alimentelor a retras doua produse de pe rafturile magazinelor din țara noastra. Un sortiment de inghețata, dar și un sortiment de marar marunțit au fost retrase de la comercializare. Specialiștii au depistat concentrații periculoase de pesticid. Reprezentanții ANSVSA susțin ca produsele respective conțin Chlorpyrifos, Carbendazim, Penconazole, Pendimethalin, Vinclozolin, din categoria pesticidelor. Cetațenii care au cumparat produsele respective sunt sfatuiți fie sa le distruga, fie sa le aduca inapoi in magazinele de unde au… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

