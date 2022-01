ALERTA! 3 incendii provocate intentionat, in Ploiesti: la ghenele UPC, Romtelecom si pe strada Romana

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, in jurul orei 22.00, o serie de incendii au izbucnit in mai multe focare din centru Ploieștiului: pe str. Romana, la ghena de gunoi Romtelecom și ghena de gunoi UPC-Vodafone, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgența Prahova. Ca urmare a izbucnirea incendiului in apropierea…

- Este alerta cu bomba, luni dupa-amiaza, pe o strada din centrul vechi al orașului Sibiu. Mai multe echipaje de polițiști și un caine specializat in detectarea explozibililor asigura zona, anunța Mediafax. Potrivit Poliției Sibiu, apelul a fost facut, luni, prin apel la 112 de catre un cetațean…

- Angajati ai companiei OMV Petrom vor iesi in strada miercuri la Bucuresti si in Pitesti, Ploiesti, Buzau, Constanta, Suplacu de Barcau precum si la sediul rafinariei Petrobrazi din judetul Prahova, pentru a protesta fata de oferta facuta de companie in cadrul negocierilor noului contract colectiv de…

- ISU Prahova anunța ca in luna februarie, Secția de Boli Infecțioase a spitalului din Ploiești a fost verificata și sancționata contravențional cu amenda de 10.000 lei pentru lipsa autorizației de securitate la incendiu. Potrivit ISU, spitalul din Ploiești a avut o autorizație de securitate la incendiu…

- Politisti din cadrul Sectiei 13 Rurala Segarcea au fost sesizați de o femeie de 30 de ani, din Ploiești, ca, sora sa, Simion Lacramioara, de 19 ani, a plecat voluntar in ziua de 5 noiembrie din comuna Calopar, catre adresa de domiciliu din Ploiești, județul Prahova și nu a mai ajuns pana in prezent.…

- Un incendiu a izbucnit miercuri, in jurul pranzului, la o locuinta aflata pe strada Luceafar din municipiu, informeaza ISU Prahova. Focul a cuprins etajul casei si o anexa iar pompierii au extras din locuinta cu femeie in varsta de 78 de ani, care prezinta arsuri de gradul 2 pe fata si pe maini.…

- Ploiesti- strada Poligonului intersecție cu Șoseaua Vestului- accident rutier, un barbat in varsta de 55 de ani, in timp ce se afla in traversarea parții carosabile a fost surprins și accidentat de un auto condus de un barbat in varsta de 38 ani. Pietonul a fost transportat la spital pentru…

- Aseara, in jurul orei 22.18, pe strada Petriceicu Voda din municipiul Ploiești a izbucnit un incendiu la o locuința. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la doua locuințe pe o suprafața de aproximativ 250 mp. Dupa executarea recunoașterii, intr-una din locuințe a fost gasit…