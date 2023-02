Stiri pe aceeasi tema

Au fost comunicate, joi, primele doua decese din cauza gripei in Romania. Este vorba de o tanara de 25 de ani și de o femeie de 50 de ani, ambele din București, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), informeaza Mediafax.

Ambasada Ucrainei in Romania a cerut anchetarea celor care au defilat cu simboluri pro-ruse la parada de la Bacau. Laura Vicol, deputat PSD, califica reacția diplomaților ucraineni drept o „eroare". Ea ii sfatuiește pe reprezentanții ambasadei sa se uite „la erorile din propria curte", cu referire…

O potențiala decizie semnificativa a anului 2023, cu iz geopolitic și cu interes special și pentru Romania, ar fi cea a deschiderii negocierilor de aderare la UE pentru Republica Moldova și Ucraina, in timp ce Uniunea va continua sa sprijine cele doua țari din vecinatatea sa.

Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola a declarat, marti, in cadrul unei intalniri cu tineri romani la Aula Facultatii de Drept , ca si-ar dori ca in Legislativul de la Bucuresti sa fie mai multe femei, conform Agerpres.

Romgaz și Socar Trading, filiala companiei naționale petroliere a Republicii Azerbaidjan, au semnat vineri primul contract individual pentru livrarea de gaze naturale azere in Romania, informeaza un comunicat, relateaza Mediafax.

Kathleen Ann Kavalec este un diplomat american de cariera, iar Senatul SUA a nominalizat-o oficial pentru a deveni noul ambasador al SUA in Romania. Din acest punct, Kavalec trebuie doar sa mai depuna juramantul, iar apoi se va prezenta la post in Romania.

Ambasada Rusiei in Romania se alatura altor ambasada care au transmis mesaje cu ocazia zilei naționale a Romaniei. Daca alte ambasade au transmis mesaje in numele unor oficiali guvernamentali, rușii ii felicita pe romani in numele „perssonalului ambasadei".

Retailerul irlandez Primark va deschide pe 15 decembrie primul magazin din Romania, in mall-ul ParkLake din Bucuresti. Reteaua intra astfel de cea de-a 15-a piata si isi continua expansiunea in Europa Centrala si de Est. Noul magazin va crea 290 de locuri de munca pentru economia locala din Bucuresti,…