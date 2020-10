Stiri pe aceeasi tema

- Peste 49,3 milioane de americani si-au exprimat deja votul in alegerile prezidentiale din SUA, mai mult decat totalul celor care au votat anticipat la prezidentialele de acum patru ani, releva statisticile publicate vineri de US Elections Project, cu 11 zile inainte de scrutinul propriu-zis, relateaza…

- Peste 34 de milioane de americani au votat deja, cu doua saptamani inainte de alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, potrivit datelor publicate marti de US Election Project, transmite CNBC preluat de mews.roVoturile prin posta si in persoana au atins nivelul de 24,5% din cele 136 de milioane…

- Alegatorii din statul american Florida, considerat crucial pentru desemnarea presedintelui, incep luni sa voteze anticipat pentru scrutinul de la 3 noiembrie, in conditiile in care un numar record de 30 milioane de americani, in majoritatea lor democrati, si-au exprimat deja optiunile.

- Alegatori asteapta la cozi lungi in fata sectiilor de votare pentru a vota anticipat in alegerile prezidentiale, raspunzand astfel apelurilor la mobilizare ale democratilor si actionand de frica pandemiei covid-19, intr-o scena care se repeta peste tot in Statele Unite, cu mai putin de trei saptamani…

- Peste zece milioane de americani au votat in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, prin corespondenta sau anticipat. "Alegatorii au depus un total de 10.296.180 de buletine de vot in statele respective", un record, a anuntat luni pe site US Elections Project de la Universitatea din Florida. Potrivit…

- Miliardarul Mike Bloomberg va cheltui cel putin 100 de milioane de dolari pentru a sustine campania candidatului democrat Joe Biden in Florida, un stat-cheie in alegerile prezidentiale din SUA, a apreciat duminica anturajul lui pentru cotidianul american Washington Post, informeaza luni AFP.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a sugerat miercuri ca alegatorii din statul Carolina de Nord ar trebui sa voteze de doua ori in alegerile din noiembrie, o data in persoana si o data prin corespondenta, pentru a se asigura ca votul lor a fost luat in calcul, informeaza joi Reuters. "Deci,…