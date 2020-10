Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la un miting care a avut loc marti, in Florida, fostul presedinte american Barack Obama l-a ridiculizat pe Donald Trump care s-a plans recent ca presa din SUA acopera indeaproape criza COVID, scrie The Guardian. Cel de-al 44-lea președinte al SUA a abandonat decorul tradițional in care un fost…

- Presedintele american Donald Trump a votat anticipat, cu zece zile inainte de alegerile prezidentiale din SUA. Liderul de la Casa Alba a purtat masca la intrarea in sectia de vot amenajata intr-o biblioteca din orasul West Palm Beach din Florida.

- In timp ce candidatul republican Donald Trump strabate America in campania electorala, opozantul sau democrat Joe Biden alege sa ramana acasa, la exact doua saptamani pana la alegerile din 3 noiembrie, informeaza AFP si Reuters. Joe Biden, in varsta de 77 de ani, a anuntat ca marti nu va avea nicio…

- Presedintele american Donald Trump si-a croit drum cu buldozerul prin prima dezbatere electorala cu rivalul sau democrat Joe Biden, cele 90 de minute ale confruntarii fiind marcate de insulte si intreruperi repetate din partea lui Trump, relateaza Reuters. Trump nu a ratat ocazia de a-i acuza pe democrati…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, conduce detasat in fata lui Donald Trump in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie din Statele Unite, potrivit unui sondaj dat publicitatii marti, citat de AFP. Circa 65% din electoratul latino-american…

- Presedintele american, Donald Trump, care a reafirmat ca un vaccin impotriva COVID-19 ar putea fi disponibil inainte de alegerile de la 3 noiembrie, i-a acuzat luni pe candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, si pe candidata la vicepresedintie, Kamala Harris, ca dezvolta o "retorica anti-vaccin…

- Prima lor dezbatere este prevazuta pentru sfarsitul lui septembrie, dar Donald Trump si Joe Biden si-ar putea incrucisa drumurile vineri in cursul unei ceremonii de comemorare a atentatelor de la 11 Septembrie 2001, noteaza AFP. Presedintele republican si adversarul sau democrat, care fac campanie pentru…