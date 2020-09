Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a atacat violent miercuri "militantismul laic", responsabil in opinia sa de numeroase flageluri sociale in Statele Unite, noteaza AFP. Cu 40 de zile inainte de alegerile prezidentiale din SUA, in care religia va juca un rol central, Bill Barr, unul din stalpii administratiei Donald Trump, a participat la un mic-dejun de rugaciune alaturi de credinciosi romano-catolici. Religia este un factor de "retinere", de "libertate" care are un rol de jucat in viata publica, a afirmat cu aceasta ocazie ministrul, si el romano-catolic. Dar, a deplans el, in decursul…