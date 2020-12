Stiri pe aceeasi tema

- Liderul majoritații republicane din Senatul american, Mitch McConnell, l-a felicitat pe președintele-ales Joe Biden pentru victoria sa in alegerile prezidențiale, recunoscand evidența abia dupa ce Colegiul Electoral a consfințit, luni, rezultatul alegerilor.

- Mitch McConnell, liderul grupului majoritar republican din Senatul SUA, a recunoscut, marti, victoria lui Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, in scrutinul prezidential, felicitandu-l pe presedintele-ales.

- Liderul de la Kremlin a recunoscut victoria lui Joe Biden doar dupa ce aceasta a fost confirmata, luni, de Colegiul Electoral al SUA, scriu AFP și Moscow Times. Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite si s-a declarat…

- In Statele Unite, marii electori se reunesc luni in adunarile legislativelor din fiecare stat al federatiei pentru a-l vota in mod oficial pe Joe Biden drept viitorul presedinte al tarii, punand astfel capat efectiv tentativei frenetice, dar esuate, a presedintelui in functie Donald Trump de a rasturna…

- Statul american Georgia a certificat oficial vineri victoria lui Joe Biden in scrutinul prezidential, informeaza presa locala preluata de Reuters. Cele 16 voturi in Colegiul Electoral national din Statele Unite ii revin astfel candidatului democrat. Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald…

- Ministerul Afacerilor Externe al Chinei i-a felicitat vineri pe presedintele si vicepresedintele alesi ai SUA, Joe Biden si Kamala Harris, la aproape o saptamana de la anuntul victoriei celor doi politicieni ai Partidului Democrat la scrutinul prezidential din 3 noiembrie si pe care presedintele…

- Presedintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, a declarat marti ca nimic nu va opri transferul de putere dupa victoria sa in alegeri, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs sustinut la un eveniment in Delaware, Biden a spus ca tranzitia de putere este in desfasurare, in ciuda refuzului…

- Fostul presedinte republican George W. Bush l-a felicitat duminica pe democratul Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din SUA, transmite Reuters. Bush a anuntat ca a discutat cu Biden si a declarat intr-un comunicat ca americanii pot avea incredere ca scrutinul a fost 'fundamental…