Echipa de campanie a presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, a anuntat marti ca a contestat la Curtea Suprema rezultatele alegerilor prezidentiale in Wisconsin dupa ce instanta suprema din acest stat a respins acuzatiile de frauda formulate de echipa magnatului american, transmit dpa si EFE.



Prin noua petitie, echipa lui Trump cauta sa invalideze in justitie peste 50.000 de voturi prin posta care, in opinia sa, sunt ilegale din diverse motive. Insa, chiar si in cazul unei victorii in justitie in cazul Wisconsin - stat in care la alegerile prezidentiale s-a impus Joe Biden…