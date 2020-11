Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a felicitat duminica dimineata pe Joe Biden pentru victoria sa electorala, calificandu-l pe liderul democrat drept un "mare prieten al Israelului", si i-a multumit lui Donald Trump pentru a fi dus relatiile intre Israel si SUA pe "culmi de neegalat", transmite…

- Si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a felicita pe cei doi castigatori. "Americanii si-au ales presedintele. Felicitari @JoeBiden si @KamalaHarris! Avem multe de facut pentru a depasi provocarile de azi. Haideti sa lucram impreuna!" Premierul britanic Boris Johnson ii felicita pe Joe Biden, pentru…

- Candidatul democrat Joe Biden va caștiga alegerile din Statele Unite și va devenit al 46-lea președinte al țarii, conform predicțiilor CNN. Joe Biden a ajuns la 273 de voturi dupa ce a obținut victoria in statul Pennsylvania, conform CNN. Joe Biden a caștigat statul Pennsylvania cu o diferența de aproximativ…

- Candidatul democrat Joe Biden s-a aratat vineri seara sigur de victoria sa in alegerile prezidentiale din SUA, indemnandu-si compatriotii 'sa se uneasca', in vreme ce rivalul sau Donald Trump l-a avertizat sa nu revendice victoria in mod 'ilegitim', transmite AFP. Intreaga…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a vorbit vineri despre Joe Biden cu referirea de ''presedinte ales'' al SUA, intr-un moment in care candidatul democrat il devanseaza pe republicanul Donald Trump in mai multe state cheie unde nu s-a incheiat numararea…

- Candidatul democrat in algerile prezidențiale din Statele Unite, Joe Biden, l-a depașit pe Donald Trump in statul-cheie Georgia, fiind foarte aproape de victoria in cursa pentru Casa Alba. Numaratoarea voturilor nu s-a incheiat inca, iar Donald Trump trebuie sa obțina victoria in statul Georgia pentru…

- Cantareata americana Taylor Swift a anuntat miercuri ca il sprijina pe candidatul democrat la alegerile prezidentiale Joe Biden si pe colega acestuia de campanie, Kamala Harris, care candideaza pentru functia de vicepresedinte, afirmand ca cei doi politicieni vor permite Statelor Unite "sa inceapa sa…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca se opune modificarii regulilor pentru viitoarele sale dezbateri cu Joe Biden, dupa un haotic prim duel televizat, noteaza AFP. Comisia insarcinata cu organizarea dezbaterilor electorale in Statele Unite a anuntat miercuri introducerea…