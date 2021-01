Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, i-a indemnat pe partizanii sai sa se adune la Washington pe 6 ianuarie, intr-un ultim efort vizand sa puna presiune asupra Congresului pentru a nu certifica victoria lui Joe Biden la alegerile prezidentiale, noteaza AFP. Mii de militanti sunt asteptati…

- Presedintele Mexicului, Manuel Lopez Obrador, a refuzat miercuri din nou sa-l felicite pe Joe Biden pentru castigarea alegerilor prezidentiale din SUA, el evidentiindu-se astfel tot mai mult in randul liderilor care au ezitat sa recunoasca victoria candidatului democrat, relateaza Reuters. …

- Victoria democratului Joe Biden in statul-cheie Michigan a fost validata oficial luni, un nou revers pentru Donald Trump, care refuza inca sa accepte infrangerea in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, relateaza AFP. O comisie a validat rezultatele in acest stat cu 16 electori si unde Joe Biden…

- Secretarul de Stat din administrația Trump, Mike Pompeo, a refuzat sa accepte victoria lui Joe Biden in alegerile de saptamina trecuta și a vorbit de o „tranziție lina spre a doua administrație Trump”, relateaza CNN. „Vom avea o tranziție lina spre a doua administrație Trump. Lumea se uita la ce se…

- Republicanii au pastrat un loc in Senat, iar Tom Tillis a fost reales marti in Carolina de Nord, un obstacol pentru democratii lui Joe Biden care vad astfel cum se diminueaza sansele obtinerii majoritatii in camera superioara a Congresului american, transmite AFP. "Tocmai l-am sunat pe senatorul Tillis…

- Numerosi lideri internationali, ai Uniunii Europene si ai NATO au adresat sambata mesaje de felicitare presedintelui ales al SUA, Joe Biden, dupa victoria acestuia in fata presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, la alegerile din 3 noiembrie, transmit agentiile internationale de presa.…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, democrata Nancy Pelosi, a declarat sambata ca victoria electorala a presedintelui ales Joe Biden este "o izbanda istorica" ce prevesteste "o noua zi de speranta pentru America", informeaza dpa. "In persoana presedintelui ales Joe Biden, americanii au ales…

- Democrata Alexandria Ocasio-Cortez, reprezentanta aripii de stanga a Partidului Democrat, s-a declarat invingatoare cu o larga majoritate in alegerile pentru Camera Reprezentantilor a Congresului SUA la care a candidat din partea statului New York, urmand sa obtina al doilea mandat, informeaza miercuri…