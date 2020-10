Stiri pe aceeasi tema

- Agricultori din 7 raioane, inclusiv din Ungheni, au anunțat noi proteste. Potrivit lor, Guvernul nu le-a indeplinit integral cerințele. In plus, se taraganeaza compensarea pierderilor pe care le-au suferit aceștia din cauza secetei. Reamintim ca au fost grav afectata recolta la grau, la floarea sorelui…

- In Republica Moldova a inceput vineri campania electorala pentru alegerile prezidentiale preconizate la 1 noiembrie, intr-un context marcat puternic de recrudescenta epidemiei de COVID-19, in timp ce factorul geopolitic este la fel de important in acest scrutin ca la toate alegerile desfasurate in…

- Comisia Electorala Centrala anunța ca a agreat cu Primaria municipiului Chișinau prelungirea graficului de munca al registratorilor din cadrul Preturilor de sector. Astfel, persoanele care vor sa depuna declarațiile de ședere o pot face pana la ora 19:00.

- Adica, de la posibila reforma constituționala, pana la alegerea celei mai optime strategii de combatere a pandemiei de coronavirus. Printre acestea, fara exagerari, pe primele locuri se afla problema transnistreana. Conflictul armat de pe Nistru s-a incheiat prin semnarea pe 21 iulie 1992…

- CHIȘINAU, 10 sept – Sputnik. Alegerile prezidențiale care se vor desfașura in Republica Moldova pe 1 noiembrie au fost unul dintre subiectele discutate de ministrul de Externe, Oleg Țulea, in cadrul vizitei sale la Bruxelles. In perioada 9-12 septembrie, oficialul efectueaza o vizita de lucru la…

- CHIȘINAU, 2 sept - Sputnik. In Republica Moldova exista oficial 3 milioane 290 de mii de cetațeni cu drept de vot, potrivit datelor din Registrul de Stat al Alegatorilor, care au fost publicate astazi de Comisia Electorala Centrala. © Sputnik / Мирослав РотарьAlegeri prezidențiale: Alți potențiali…

- Comisia Electorala Centrala a stabilit locul și timpul primirii documentelor pentru inregistrarea grupurilor de inițiativa in susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova Astfel, documentele se vor depune la sediul Comisiei Electorale Centrale (aflat pe adresa: mun. Chișinau,…

- Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Eugen Revenco, a discutat astazi, 18 august, cu reprezentanții ODIHR despre organizarea peste hotare a alegerilor prezidențiale din data de 1 noiembrie 2020. Tot astazi, conducerea Comisiei Electorale Centrale (CEC) a avut…