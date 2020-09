Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii care se vor prezenta la vot duminica trebuie sa aplice stampila cu mentiunea ''Votat'' in patrulaterul care cuprinde lista de candidati sau numele candidatului pentru care isi exprima optiunea. Fiecare alegator va primi patru buletine de vot: unul pentru primar, unul pentru consiliul local,…

- Votul la alegerile locale 2020 va fi valabil si in cazul in care stampila aplicata pe buletinul de vot a depasit limitele patrulaterului, dar optiunea alegatorului este evidenta, dar si daca stampila este in interiorul patrulaterului, iar alte stampile in afara, a decis Biroul Electoral Central (BEC).…

