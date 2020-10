Stiri pe aceeasi tema

- "Am depus la BEC o contestatie. Nu s-a discutat acea contestatie, Nu-mi dau seama cum poate sa anunte un castigator fara sa ia in calcul acele imagini si sa le discute. Asteptam. Eu astept decizia BEC. Daca asa considera, ca e normal sa vada intreaga tara acele imagini si sa nu le puna in discutie,…

- Daniel Tudorache, candidatul PSD la Primaria Sectorului 1, a declarat ca asteapta ca Biroul Electoral Central sa ia in discutie contestatia sa privind imaginile aparute in spatiul public cu persoane care au intrat in sala unde s-ar fi aflat sacii de voturi din BES 1. "Am depus la BEC o contestatie.…

- Daniel Tudorache, candidatul PSD la Primaria Sectorului 1, a declarat duminica, la Antena 3, ca asteapta ca Biroul Electoral Central sa ia în discutie contestatia sa privind imaginile aparute în spatiul public cu persoane care au intrat în sala unde s-ar fi aflat sacii de voturi din…

- Biroul Electoral Central a respins solicitarea PSD de anulare a alegerilor din Sectorul 1. Potrivit unor surse, BEC va emite circulara prin care vor fi oprite cererile de renumarare a voturilor, inclusiv in Sectorul 5. Este vorba despre un raspuns la solicitarea BEM de a avea o interpelare unitara…

- Biroul Electoral Central ia din nou in discutie, miercuri, sesizarea formulata de PSD Sector 1 Bucuresti privind renumararea voturilor la alegerile locale in acest sector.Aceasta sesizare s-a aflat si marti pe ordinea de zi a sedintei BEC, dar a fost amanata pentru miercuri, potrivit agerpres.ro.…

- Clotilde Armand iși mentine avansul in fața contracandidatului sau, Daniel Tudorache, la alegerile pentru Primaria Sectorului 1, potrivit ultimelor cifre parțiale anunțate de Biroul Electoral Central.

- Biroul Electoral Central a amanat pentru miercuri decizia de renumarare a voturilor de la Sectorul 1, conform surselor Digi24. Decizia a fost amanata pentru maine dupa ce PSD ar fi solicitat acest lucru, potrivit acelorași surse. Primarul din Sectorul 1 și candidatul PSD pentru un nou mandate a cerut,…