Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Judetean (BEJ) Sibiu a admis 12 candidati pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Sibiu, printre ei numarandu-se fostul ministru al Turismului si liderul Organizatiei Judetene a Partidului Social Democrat (PSD), Bogdan Trif, fostul prefect Adela Muntean (PMP) si…

- Partidul Social Democrat, organizația Vrancea, a depus listele de candidați pentru funcțiile de primari, consilieri județeni și consilieri locali. PSD Vrancea are candidați in toate cele 73 de localitați, respectiv 2 municipii, 3 orașe și 68 de comune. Marian Oprișan va candida pentru un nou mandat…

- Liberalii ieseni si-au depus ieri candidaturile la alegerile locale. Pe listele pentru Consiliul Local (CL) si Consiliul Judetean (CJ), nicio surpriza: trei actuali consilieri PSD vor prinde un nou mandat sprijiniti de PNL in deliberativul local. Culmea, cu o ora inainte de a-si depune candidatura din…

- PSD Telorman primește lovitura dupa lovitura. Președintele organizației județene a PSD, Adrian Gadea nu mai reușește sa-și țina oamenii aproape. Un nou om de baza a decis sa paraseasca partidul și sa se alature echipei liberale. Este vorba despre primarul comunei Ștorobaneasa, Ioana Magereanu. ”Echipa…

- Eugen Pirvulescu: “Ciolacu și Gadea s-au intalnit cu primarii sa imparta firimiturile” in Politic / on 14/07/2020 at 12:07 / Președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu și secretarul general interimar al PSD Paul Stanescu s-au deplasat, luni seara, la Alexandria, pentru a incerca sa…

- Comitetul Executiv al PSD Dambovita a validat, ieri, 12.07.2020, candidatii pentru alegerile locale ce se vor desfasura pe 27 septembrie.Reprezentantii tuturor organizatiilor dambovitene au aprobat, in unanimitate, listele cu propunerile pentru functiile de primari si consilieri locali.De asemenea,…

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidatul PNL si USR la Primaria Capitalei, s-a declarat optimist ca partidele de dreapta vor sustine un program comun pentru administrarea Bucurestiului, chiar daca nu vor fi de acord cu alcatuirea unei liste unice de candidati pentru consiliile locale potrivit…