AlegeriLocale2020/Sălaj: Sănătatea şi Educaţia - domenii prioritare în viziunea candidatul PSD la Primăria Zalău Primarul PSD de Zalau, Ionel Ciunt, care candideaza pentru un nou mandat, a declarat, marti, ca Sanatatea si Educatia sunt domeniile prioritare pentru el si echipa pe care o propune la alegerile locale.



"Am spus mereu ca pentru mine Sanatatea si Educatia sunt domenii prioritare si nu doar la nivelul declarativ, pentru ca lista consilierilor locali incepe cu un doctor. Dupa aceea, pe locul doi, trei, patru, cinci vin ceilalti colegi, care nu ca n-ar fi meritat sa fie pe primul loc, dar am vrut sa dam un semnal si nu doar sa dam un semnal ca asa gandesc. Sanatatea, mai ales in aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

