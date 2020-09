Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 28 august s-a dat startul campaniei electorale pentru scrutinul din data de 27 septembrie. Social-democratii satmareni au inceput in forța campania pentru alegerile locale. Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Satu Mare, Radu Roca, impreuna cu deputatul Ioana Bran…

- Purtarea mastii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura este obligatorie pentru candidati si echipele de campanie, in timpul intrunirilorIn contextul in care astazi a inceput oficial campania electorala, Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, a sustinut o…

- Campania electorala pentru alegerile locale 2020 a pornit. Va fi o campanie puțin diferita de ceea ce eram obișnuiți sa vedem, pentru ca inca suntem in criza epidemiologica și trebuie respectate reguli speciale. Ar fi fost de dorit sa avem o campanie dominata și de bun simț, de mesaje constructive…

- Campania electorala pentru alegerile locale a inceput vineri, urmand sa se incheie pe 26 septembrie, la ora 7,00. Candidatii intrati in cursa pentru un fotoliu de primar sau de presedinte al CJ, dar si pentru un loc in consiliile locale si judetene vor incerca, in aceasta perioada, sa convinga alegatorii…

- Este interzisa organizarea actiunilor de campanie electorala in unitatile militare, precum si in spatiile din scoli si universitati in perioada de desfasurare a cursurilor.De astazi, candidatii intrati in cursa pentru un fotoliu de primar sau de presedinte al CJ, dar si pentru un loc in consiliile locale…

- Campania electorala pentru alegerile locale a inceput vineri, urmand sa se incheie pe 26 septembrie, la ora 7,00. Candidatii intrati in cursa pentru un fotoliu de primar sau de presedinte al CJ, dar si pentru un loc in consiliile locale si judetene vor incerca, in aceasta perioada, sa convinga alegatorii…

- Astazi debuteaza campania electorala pentru alegerile locale din 27 septembrie Biroul electoral de circumscriptie nr. 1 Constanta a finalizat tragerea la sorti a ordinii pe buletinul de vot a candidatilor pentru functia de primar al municipiului Constanta, pentru Consiliul Local Municipal, pentru alegerea…

- Campania electorala pentru alegerile locale inca nu a inceput, dar deja ies scantei in Brașov și se fac plangeri penale la DNA. Regia de Transport din Brașov a oprit spoturile electorale ale contracandidaților primarului George Scripcaru și a propus in schimb știri pozitive despre realizarile edilului.…