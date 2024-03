Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a prezentat astazi, 30 martie, in cadrul unei conferințe de presa, candidatul pentru Primaria Sectorului 6 al Capitalei, in persoana lui Valentin Florea.Valentin Florea este un om de afaceri nascut și crescut in sectorul 6, care iși iubește țara. Acesta…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a organiza vineri, 29 martie, o conferința de presa la Sediul Regional AUR din Piața Cipariu nr. 9 Cluj-Napoca. La eveniment au fost prezentanți Calin Cozma – candidatul AUR la Primaria Cluj-Napoca și Cristina Dumitrescu – secretar al Juriului de Onoare și Arbitraj…

- Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) și-a prezentat sambata candidații pentru alegerile locale din Constanța. Daca la primaria municipiului Constanța AUR l-a anunțat deja pe Ovidiu Cupșa, pentru președinția Consiliului Județean, Alianța pentru Unirea Romanilor il susține pe omul de afaceri…

- Alianta pentru Unirea Romanilor si-a prezentat oficial, sambata, candidatul la Primaria Capitalei – Mihai Enache. Presedintele AUR, George Simion, a declarat ca Mihai Enache este modelul tanarului pe care il cauta si coalitia PSD – PNL, „acela de expert, de tanar, pe care si viata si cariera sa il recomande”…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a anuntat ca avocatul satmarean Vlad Baculescu, va fi candidatul acestei formațiuni pentru presedintia Consiliului Judetean Satu Mare, dupa ce a fost validat in cadrul Biroului National de Conducere al partidului. Potrivit unui comunicat de presa emis de AUR, aceasta…

- Președintele Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion, a anunțat, joi, in mod oficial, candidatul acestei formațiuni politice pentru președinția Consiliului Județean Suceava, in persoana actualului primar al comunei Bosanci, Neculai Miron. Prezent la Suceava pentru a inaugura noul sediu al ...