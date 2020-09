Stiri pe aceeasi tema

- CJSU Maramureș a anunțat joi, 17 septembrie, trei noi decese la persoane care au fost infectate cu coronavirus. Este vorba despre doi barbați și o femeie, toți trei din categoria de varsta 60-69 de ani, ce au prezentat comorbiditați. Maramureșul ajunge la 97 de decese de la inceputul pandemiei. ZiarMM…

- Patru tineri, cu varste cuprinse intre 20 și 30 de ani, sunt suspectați de comiterea unui jaf in sudul țarii. Doi dintre aceștia au fost reținuți in izolatorul de detenție provizorie, alții doi urmeaza sa fie anunțați in urmarire.

- Cinci barbați cu varste cuprinse intre 17 și 38 de ani au fost reținuți de polițiștii din Capitala dupa ce ar fi patruns de 4 ori in locuința unei femei și au furat mai multe bunuri, printre care...

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) anunța inca trei decese, provocate de noul coronavirus, inregistrate in ultimele 24 de ore. Este vorba despre doi barbați și o femeie, cu varsta cuprinsa intre 60 și 67 de ani.

- Cinci tineri din Vaslui au fost reținuți, dupa ce au mers cu caruța la o terasa, unde au injurat mai multe persoane și apoi au batut o femeie și trei barbați, relateaza Mediafax.Cinci persoane cu varste intre 16 și 28 de ani au mers cu caruța la o terasa din satul Gugești și au provocat scandal. Cei…

- Patru barbati au fost retinuti pentru 24 de ore de politistii din Bistrita-Nasaud, ei fiind banuiti ca ar fi rapit o femeie cu care unul dintre ei ar fi avut o relatie in trecut. Ei vor fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva. „Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Sangeorz-Bai…