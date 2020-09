AlegeriLocale2020/Hunedoara: Nereguli semnalate de Prefectură în zona unor secţii de votare din Deva Reprezentantii Prefecturii judetului Hunedoara au atras atentia, duminica, asupra faptului ca au primit sesizari potrivit carora in doua cartiere din municipiul Deva parintii si membrii familiei unui candidat indeamna alegatorii sa voteze in favoarea acelei persoanei. "In judetul Hunedoara, procesul electoral a inceput in conditii normale, la ora 7,00, in toate cele 69 de localitati. In ultimele doua ore insa, au fost primite sesizari referitoare la faptul ca in municipiul Deva, in apropierea sectiilor de votare din cartierele Dacia si Micro 15, parinti si membri ai familiei unui candidat continua… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

