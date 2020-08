Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Biroul Electoral Județean, Valentin Ivancea, candidatul PSD la președinția Consiliului Județean Bacau, și-a depus candidatura, alaturi de echipa social-democrata. “Am alaturi de mine oameni bine pregatiți, care au confirmat in profesiile lor, pe expertiza carora voi conta, negreșit, ca viitor…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, fost jurnalist, și-a depus candidatura pentru șefia Consiliului Județean Dambovița.”Mi-am petrecut aproape toata copilaria in Dambovița, sora mea face agricultura de perfomanța in Dambovița, legaturile mele sunt puternice. Acesta ar fi o parte a unui raspuns…

- Președintele PNL Mureș, senatorul Cristian Chirteș, candidatul Partidului Național Liberal la functia de președinte al Consiliului Județean Mureș la alegerile locale din 27 septembrie, și-a depus duminica, 16 august, dosarul de candidatura la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Județeana Mureș…

- Europarlamentarul Traian Basescu a declarat ca Partidul Miscarea Populara va sustine PNL la motiunea de cenzura, chiar daca liberalii "au determinat" intrarea lui in cursa pentru functia de primar general al Capitalei.

- Astazi, la Biroul Electoral Județean Suceava a fost inregistrata lista candidaților PSD pentru Consiliul Județean. Candidatul social-democraților pentru șefia administrației județene este fostul prefect Mirela Adomnicai. Aceasta a declarat: „Avem o echipa profesionista, o echipa care iși reprezinta…

- Partidul Mișcarea Populara schimba candidatul pentru președinția CJD cu cateva … Post-ul Robert Turcescu va candida la președinția Consiliului Județean Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fosta vedeta a fotbalului african, Didier Drogba (41 ani), si-a depus sambata candidatura la sefia Federatiei ivoriene de profil, el promitand ca in cazul in care va fi ales va lupta pentru renasterea sportului-rege in tara sa, scrie AFP, potrivit AGERPRES."Nu ma intereseaza atat de mult presedintia…