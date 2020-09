Copresedintele Aliantei USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat miercuri, la Braila, ca el a fost cel care, in 2016, a scos de la naftalina proiectul Podului peste Dunare, care se construieste astazi in Braila, dupa ce dosarul respectiv a stat prin sertare ani de zile.



"Podul de la Macin, acest proiect a stat prin sertare ani de zile. In 2016, l-am scos de la naftalina, l-am activat, am dat drumul studiului de fezabilitate. Timp de 3-4 ani de zile aproape ca nu s-a intamplat nimic. In ultimul an de guvernare PSD, cand s-a finalizat in sfarsit studiul de fezabilitate si proiectul tehnic,…