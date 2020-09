Stiri pe aceeasi tema

- Programul politic al PNL pentru Bucuresti este unul "corect", pentru ca pleaca de la o "diagnoza dramatica" a Capitalei si propune "solutii concrete", a declarat Violeta Alexandru, presedintele organizatiei PNL Bucuresti, anunța AGERPRES."Este un program corect, pentru ca el pleaca de la o…

- Traian Basescu, candidatul PMP la Primaria Capitalei, isi propune reducerea poluarii in Bucuresti la jumatate prin construirea de micro-termocentrale in co-generare, amplasate in nordul Bucurestiului (pentru cartierele Aviatiei si Tei) si in Titan, cu randament intre 70-75%, comparativ cu randamentul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca in continuare centura ocolitoare a Bucurestiului este "o himera", iar constructorul turc ar sustine ca CNAIR nu i-a dat front de lucru. "Despre artificii, autostrazi, alti demoni si minciuni. Pe acest…

- Calin Popescu Tariceanu si-a lansat joi programul de candidatura „De la Micul Paris, la Marele Bucuresti” prin care propune ca orasul sa renunte la sistemul de termoficare centralizat, care este unul pagubos, iar banii sa fie folositi pentru a subventiona achizitia de centrale individuale de apartament.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, candidat pentru functia de primar general al Capitalei. a afirmat marti ca pentru a incuraja bucurestenii sa foloseasca transportul in comun, acesta trebuie sa devina gratuit."Daca vrem sa decongestionam traficul in Bucuresti si sa folosim transportul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si-a depus, marti, la Biroul Electoral Municipal, candidatura pentru functia de primar general al Capitalei, el propunandu-si ca Bucurestiul sa devina "o mare metropola". "Foarte multi cred ca Bucurestiul poate sa devina un pol de atractie turistica. Da, poate,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti seara ca i se pare "incredibil" ca Nicusor Dan vrea sa fie primarul Bucurestiului, in conditiile in care in patru ani de parlamentar nu a putut sa vina cu o lege "buna" pentru Capitala, anunța AGERPRES."Sa fii parlamentar, sa…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, marti, într-o conferinta de presa, ca statul ar trebui sa rascumpere Arenele BNR de la banca nationala, pentru a putea fi readuse în circuitul sportiv.Arene cu potențial de a deveni "un mic Roland Garros al Bucureștiului""As…