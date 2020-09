Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata, la Brasov, ca dincolo de evaluarea campaniei organizatiei judetene, a discutat cu candidatii partidului despre proiecte de interes local, pe care le cunoaste din perioada in care era prim-ministru, iar in acest sens cel mai important este aeroportul de la Ghimbav. "Si ma refer la proiectul aeroportului, care a inceput in perioada in care eram premier si pe care l-am finantat din fonduri guvernamentale, care insa s-a impotmolit dupa construirea pistei, iar acum se incearca foarte timid sa fie reluat si sa se finalizeze terminalul si semnalizarea…