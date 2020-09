AlegeriLocale2020: Prezenţă de peste 110% la Tătuleşti; au fost suplimentate autocolantele Prezenta la urne in comuna Tatulesti a depasit 110% iar circumscriptia electorala din localitate a solicitat suplimentarea numarului de timbre autocolante, care au fost aduse de la o sectie din orasul Scornicesti, potrivit prefectului judetului, Florin Homorean. Acesta a precizat ca in privinta buletinelor de vot deocamdata circumscriptia electorala din Tatulesti nu a transmis ca ar fi probleme si ar fi epuizate, insa daca ar exista o asemenea informare, oficiala, ar putea fi tiparite noi buletine de vot pana la incheierea procesului electoral. Homorean a spus ca pentru Tatulesti s-a tiparit un… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

