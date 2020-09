Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a spus la ieșirea de la urne ca “dupa atata scandal, cat a fost in ultima luna, ne așteapta patru ani rai”. Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a votat in jurul orei 11, la alegerile locale. “Nu am votat contra cuiva, am votat pro ceva și cred ca dupa atata ura și scandal din ultima…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a spus miercuri, intr-o conferința de presa comuna cu vicepreședintele PSD Radu Moldovan, ca daca cele doua partide nu vor face o alianta pentru alegerile parlamentare, rezultatul va fi ca "o sa pierdem separat".Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca daca ar fi fost astazi prim-ministru, nu ar fi organizat alegerile locale in 27 septembrie, el opinand ca se va plati "un pret foarte scump" din aceasta cauza. "Eu, daca as mai fi fost azi prim-ministru,…

- La Constanta are loc astazi lansarea candidatilor Pro Romania pentru alegerile locale din 27 septembrie. Presedintele Pro Romania, Victor Ponta participa astazi la Constanta la lansarea candidatilor partidului pentru alegerile locale din 27 septembrie.Deputatul Mircea Dobre candideaza la primaria Constanta…