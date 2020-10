Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Partidului Miscarea Populara (PMP) la functia de primar al comunei Avrameni din judetul Botosani a stabilit un record negativ in ceea ce priveste numarul de voturi obtinut la nivel judetean, el fiind votat de o singura persoana. Potrivit datelor transmise de Autoritatea Electorala…

- Cinci femei au castigat alegerile pentru functia de primar desfasurate duminica in judetul Botosani, potrivit datelor prezentate de Autoritatea Electorala Permanenta. In comuna Calarasi, actualul primar, Elena Vrajotis (PNL), a castigat un nou mandat, impunandu-se categoric in fata candidatului…

- Klaus Iohannis a declarat, luni seara, intr-un discurs despre alegerile locale, ca romanii au votat partidele de dreapta, reprezentate de PNL și USR-PLUS, pentru a conduce comunitațile locale și a facut un apel la liderii celor doua formațiuni sa se alieze pentru ca la alegerile parlamentare sa creeze…

- Ion Aliman, primarul din Deveselu, care a murit 17 septembrie din cauza COVID 19, a castigat alegerile locale de duminica. A primit 1.020 de voturi din cele 1.600 exprimate in comuna, relateaza Gazeta Noua, potrivit Digi24.Aliman candida din partea PSD pentru un nou mandat de primar.Pentru ca a murit…

- ALEGERI LOCALE 2020. Scandalul a izbucnit in comuna Zorlențu Mare din Caraș-Severin. Una dintre cele doua femei este sotia candidatului PNL din comuna. Cele doua femei au inceput sa se imbranceasca in timp ce oamenii aflati la coada pentru a vota le-au filmat cu telefoanele mobile. Fortele…

- Comisia Europeana a intreprins vineri noi masuri in cadrul agendei „Deceniul digital”, pentru a consolida suveranitatea digitala a Europei, dupa cum a anuntat presedinta Ursula von der Leyen in discursul sau de miercuri privind starea Uniunii. "Comisia a propus un nou regulament privind intreprinderea…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a declarat vineri, la Iasi, ca in unele zone ale tarii aliantele incheiate pentru alegerile locale sunt "intelegeri de conjunctura pentru interesul unor persoane", facute in baza unor "improvizatii", nu cum s-a intamplat cu Alianta DA…

- Breaking news! PNL Argeș primește cea mai mare lovitura la alegerile locale. A ramas fara candidat la Calinești, cea mai mare comuna din județ. In urma cu puțin timp, Tribunalul Argeș a decis definitiv și irevocabil ca Nicolae Gavrilescu, candidatul PNL la Primaria Calinești, nu are dreptul de a candida!…