Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la Primaria Sacel, dl. Bizau Radu Ioan, a acordat un interviu in care iși prezinta viziunea de dezvoltare a localitații Sacel. Este tanar, de profesie inginer silvic și lucreaza de aproximativ 8 ani la oficiul poștal din localitate. Daca CV-ul educațional și profesional este unul corespunzator,…

- Mihai Oancea este candidatul Pro Romania la primaria din Agigea Cu o vasta experienta in administratie publica, fiind consilier local timp de 6 ani, vrea sa fie viitorul primar al comunei Oancea isi doreste o apropiere a autoritatii locale de comunitate Daca va deveni primar si a propus modernizarea…

- Candidatul PPU-SL la presedintia Consiliului Judetean Dolj, Gabriel Ciulu, in varsta de 52 de ani, a decedat, vineri, la Dabuleni, in timpul unei intalniri electorale cu fermieri din localitate. Potrivit unor surse medicale, barbatului i s-a facut rau dupa ce a tinut un discurs la intalnirea electorala…

- Felix Stroe este presedinte al PSD Constanta si candideaza pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Viceprimar, consilier local, ministru al Transporturilor si managerul RAJA, Stroe a vorbit in cadrul unui interviu despre omul din spatele camerelor de luat vederi, despre anii de scoala,…

- Organizatia Mures a Partidului National Liberal (PNL) a acuzat, marti, UDMR ca "ia pe cont propriu Asociatia Zona Metropolitana" si l-a somat pe presedintele Consiliului Judetean Mures, Peter Ferenc, sa nu foloseasca resursele institutiei si pozitia sa publica in campania electorala. Reactia liberalilor…

- La alegerile din 27 septembrie, Remus Lapușan candideaza la președinția Consiliului Județean Cluj, din partea PRO Romania. Candidatul a vorbit intr-un interviu despre despre prioritațile pentru Cluj și despre cum va fi implementat „inelul verde”. Care sunt principalele prioritați pe care le aveți…

- In seara aceasta am primit o informare de presa in care Partidul Social Democrat Mureș a anunțat ca Dumitrița Gliga va fi, de astazi, candidatul formațiunii la președinția Consiliului Județean Mureș, dupa ce candidatura liderului social-democraților, Vasile Gliga, a fost stopata la Curtea de Apel Targu…

- Am luat decizia de a candida la președinția Consiliului Judetean Salaj, in primul rand, din dorinta de a construi ceva durabil pentru comunitatea salajeana, pentru familia mea, pentru prietenii mei. Doresc, apoi, sa transpun bucuria pe care am impartașit-o, de-a lungul carierei mele, salajenilor, oamenilor…