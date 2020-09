AlegeriLocale2020/ DGPMB: Persoane audiate în cazul unei posibile fraude la alegeri în Sectorul 1 Sectia 4 de Politie a fost sesizata luni, in jurul orei 15,45, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un barbat, candidat al unui partid politic pentru functia de consilier, ar fi fost vazut iesind din cladirea unde a functionat un birou electoral al sectorului 1, de catre mai multi reprezentanti ai altor partide politice, avand asupra sa mai multe procese verbale. Potrivit DGPMB, persoanele in cauza au fost identificate si sunt conduse la sediul Sectiei 4 Politie pentru stabilirea situatiei de fapt si de drept. Incidentul a fost semnalat initial pe Facebook de Clotilde Armand, candidatul sustinut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

