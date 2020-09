Deputatul PSD Corneliu Stefan a obtinut un scor de peste 50% pentru functia de presedinte al CJ Dambovita, conform numaratorii paralele partiale a organizatiei judetene PSD. PSD, conform sursei citate, a obtinut functiile de primar in cele doua municipii din judet, respectiv Targoviste si Moreni. De asemenea, din cele 89 de localitati ale judetului, candidatii PSD au obtinut functia de primar in 63 de primarii. "Vreau, in primul rand, sa multumesc dambovitenilor, vreau, in al doilea rand, sa multumesc echipei PSD Dambovita (...). La nivelul judetului, PSD a castigat 63 de primarii. In Targoviste,…