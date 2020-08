Presedintele Consiliului Judetean (CJ), Francisk Chiriac, si primarul Brailei, Marian Dragomir, si-au depus vineri candidaturile pentru alegerile locale programate in luna septembrie.



"Candidam cu cea mai buna echipa pentru Braila, cu cei mai buni si performanti consilieri municipali, pentru a duce mai departe proiectele pe care le-am inceput. Mizez foarte mult, in perioada urmatoare, pe sprijinul Consiliului Judetean, la fel cum am primit acest ajutor si in primii patru ani ai mandatului meu. Vreau sa le multumesc in mod special tuturor brailenilor care ne-au acordat incredere data…