AlegeriLocale2020/ BEC: Materialele necesare desfăşurării procesului electoral - transportate în localurile de vot pe 26 septembrie Buletinele de vot, stampilele si timbrele autocolante vor ajunge in sectiile de votare pe 26 septembrie, acestea fiind transportate sub paza personalului din structurile Ministerului Afacerilor Interne.



Potrivit unei hotarari a BEC, in data de 26 septembrie, presedintii birourilor electorate ale sectiilor de votare sau loctiitorii acestora primesc, pe baza de proces-verbal, de la primari: un exemplar al listei electorale permanente, doua exemplare ale copiei de pe lista electorala complementara, formularele listelor electorale suplimentare, tipizatele extrasului de pe lista electorala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

