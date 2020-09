Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Sectorului 1, Clotilde Armand, se mentine pe primul loc la alegerile locale cu 41,03% din voturi, la o diferenta de 1,25% de candidatul PSD, Daniel Tudorache, care are 39,78%, potrivit datelor partiale centralizate de BEC, pana marti, la ora 20,00, dupa numararea a 96% dintre voturi. La Sectorul 3, dupa numararea a 97,52% dintre voturi, Robert Negoita a obtinut 43,78%, Adrian Moraru (PNL - USR PLUS) - 28,44%, iar Aurelian Badulescu (PSD) - 13,72%. !function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else…