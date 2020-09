Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Calarasi, Daniel Dragulin (PNL) a pierdut al treilea mandat in favoarea candidatului PSD. Primarul in exercitiu al municipiului Calarasi, Daniel Stefan Dragulin, care a candidat pentru al treilea mandat din partea PNL, a fost invins, in urma scrutinului de duminica, de catre candidatul…

- Primarul comunei gorjene Runcu, Adrian Campeanu, a obținut un nou mandat cu un procent record, 93% din voturi. Desi are doar 45 de ani, edilul a ajuns la al patrulea mandat de primar. La alegerile din 27 septembrie și-a depașit procentul obținut in urma cu peste patru ani, cand a primit 92,6% din voturi,…

- Primarul municipiului Blaj, liberalul Gheorghe Valentin Rotar, a castigat un nou mandat, cel de-al patrulea, cu 78,90% din voturile valabil exprimate la alegerile de duminica, avand astfel cel mai ridicat procentaj obtinut in mediul urban in Alba. Potrivit rezultatelor publicate pe site-ul…

- Primarul comunei Batrana, din judetul Hunedoara, Radu Herciu (PNL), candideaza singur la alegerile locale din 27 septembrie, pentru un nou mandat in fruntea localitatii, el conducand aceasta mica asezare din Tinutul Padurenilor din anul 2000. Comuna este formata din patru sate si are doar 96 de locuitori…

- Primarul comunei Deveselu, Ion Aliman, a murit joi dimineata din cauza COVID-19 la Spitalul Colentina din Capitala. Aliman fusese confirmat cu noul coronavirus la inceputul lunii septembrie, cand a fost internat la Spitalul Municipal Caracal. Ulterior, la cererea familiei, el a fost transferat la Spitalul…

- Primarul comunei Hudesti din judetul Botosani, Viorel Atomei, candideaza pentru al optulea mandat consecutiv, el fiind cel mai longeviv ales local din judet. Atomei, care detine functia de primar din 1990, s-a inscris in competitia electorala din partea Partidului Social Democrat. El sustine ca decizia…