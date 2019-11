Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, romanii merg la vot pentru a-și alege președintele, scrie wowbiz.ro. 14 romani s-au inscris in cursa pentru funcția suprema in stat. Foarte probabil ca vom avea și turul doi, peste doua saptamani. Doi dintre cei 14 candidați vor continua lupta! Specialistul in astrologie și medium, Ioan…

- Nu mai puțin de 3 candidați la alegerile prezidențiale spera sa ajunga in turul 2 și sa se confrunte electoral cu actualul președinte, Klaus Iohannis, care mai vrea un mandat la Palatul Cotroceni și care se afla in fruntea preferințelor electoratului. Este vorba despre, Mircea Diaconu, Viorica Dancila,…

- Dan Barna, candidatul Alianție USR-PLUS la prezidențiale, este convins ca va caștiga alegerile daca va ajunge in turul doi. Barna a declarat ca obiectivul prezidențialelor este un tur doi fara PSD.Inspectorii de la Protecția Consumatorului, lovitura URIAȘA: au inchis doua magazine Carrefour…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu a declarat, vineri, la Bistrița ca este dezamagit ca principala tema a campaniei electorale este legata de criza politica și ca Viorica Dancila, Klaus Iohannis și Dan Barna refuza sa participe la o dezbatere pe proiecte, conform Mediafax.Citește…

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis isi doreste ca, in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, contracandidatul sau sa fie Viorica Dancila.Theodor Paleologu a sustinut ca…

- Theodor Paleologu a sustinut ca presedintele Iohannis a facut mai multe compromisuri, gandindu-se la alegerile din 2019."Klaus Iohannis, din primul moment la Cotroceni, nu s-a gandit decat la un singur lucru, realegerea in 2019 si de aia a facut compromisuri peste compromisuri, de-aia a…

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…